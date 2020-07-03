本日日本：沖繩宮古島新酒店　入住獨立小屋

想享受陽光與海灘，兼且體驗潛水樂趣的話，日本沖繩絕對是人氣之選。除沖繩主島，外島也是不錯的選擇，其中宮古島除了被譽為沖繩首屈一指的高透明度海域外，更擁有日本第一沙灘美譽的與那霸前濱海灘。愈來愈多旅客選擇到宮古島享受輕鬆的度假氣氛，新酒店亦相繼落成，最新有剛於本月開幕的HOTEL LOCAL BASE，位處宮古島中部位置，距離宮古機場只需8分鐘車程，15分鐘車程就到達與那霸前濱海灘，想幾時去玩水都好方便。

酒店由10間小屋組成，適合喜愛恬靜的人士，裝潢以木為主，滿室充滿木的香味及溫暖感，入浴用品則選用英國有機品牌NEAL'S YARD REMEDIES，貫徹與大自然融和的風格。用餐方面，設有咖啡廳餐廳DOUG'S CAFETERIA，為你提供三文治及以蔬菜及豆類為主的Rice Bowl，亦有自家原創的Blended Coffee。與此同時亦設有吃燒烤的DOUG'S EXPRESS，帶來特別的BBQ食材及多良間牛肉，絕對滋味。加上還有專門售賣Patagonia等滑浪用品的店舖TCG在酒店範圍內開業，設施安排相當貼心。

HOTEL LOCAL BASE

地址：沖繩縣宮古島市平良西里1886-1

房租：每晚12,455日圓起