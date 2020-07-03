村上隆自爆財困　電影拍足9年忍痛斬纜？

其實世界上任何一位藝術家如果面臨財困應該都冇人會去關心或探究，因為大家都認定做藝術家搵唔到食係應該，名畫都要等藝術家死後多年先會升值，發達的只有藝術家的後人，而且普遍藝術家的價值觀都與搵朝唔得晚的升斗市民有別，對於一位追求創作至上的藝術家，冇靈感比起冇錢更大鑊。如果依家有人同你講曾經同LOUIS VUITTON、G-SHOCK、READYMADE、Supreme、Porter以至最近期Uniqlo聯名合作的村上隆（Takashi Murakami）都面臨財困，你又有冇興趣了解一下？

要大家相信平時於拍賣會上幅幅作品都以數十至過百萬成交的日本藝術家村上隆「冇銀」，聽落好似係天荒夜談，但如果呢個消息是出自佢本人把口可信性係咪會大大提升？日前，於藝術界、潮流界甚至音樂界都備受追捧的村上隆於社交平台自拍短片，講述其創作團隊Kaikai Kiki面臨破產（並非他本人），關鍵是他於2012年開始製作至今9年仍未完成的科幻動畫電影《Jellyfish Eyes Part 2：Mahashankh》，當中所投入的人力及財政預算都遠超預期，加上撞正COVID-19疫情影響，一些原定的計劃都被迫延期甚至告吹，因此令公司財政無法繼續支持製作，惟有忍痛作出終止電影製作決定。

據知2013年上映的村上隆處女作電影《Jellyfish Eyes》，當年拍攝預算是700萬美元，最終有冇超支冇人知，但外間反應一般就是不爭事實，而當時製作資金主要來自村上隆於拍賣會上拍賣作品所賺取的個人收入，而呢套首集未正式上映就已經開始製作的續集前後足足耗費9年時間而且都無法面世，可想而知呢鋪絕對蝕入肉，同時亦引證到即使你是一個可以於藝術界呼風喚雨的巨人，踩入電影界一樣可以讓你泥足深陷，而村上隆亦接受了團隊建議將《Jellyfish Eyes Part 2：Mahashankh》改為劇集形式播出，但幾多集同點樣播放詳情有待公布。相信此告白短片一出，應該會有投資者願意注資讓村上隆繼續其電影夢，唔知近期有同村上隆合作而且晉升億萬富翁的Kanye West有冇諗住幫吓手？