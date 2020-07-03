THOM迷必搶！紅白藍新鏡限量300副！

限量單品永遠都叫人又愛又恨，愛其產量夠少夠矜貴，冇咁易同人撞款，但同時亦恨佢入手難度會大大提高。4月底，THOM BROWNE先推出了TB-704-E及TB-708-D兩款限量鏡架，每款於中港台地區僅限量發售200副，試問兩個款式加埋先得400副又點夠滿足大中華地區廣大Fans？所以本月THOM BROWNE就再次為眼鏡迷帶來驚喜，推出全新限量鏡架TBX914，並將標誌性紅白藍三色細節分拆變成TBX914所配搭的紅、白、藍三款配色，每款配色超限量100副，三色合共300副並只限於大中華地區發售，大家想成功入手又要同時間競賽。

今回限量版TBX914沿用鈦金屬物料配以流暢線條勾勒其經典皇冠鏡型，再運用搪瓷工藝於纖幼鏡圈表面加入紅、白、藍三色。每副鏡架只有約15克重量極為輕巧，而鼻托及鏡臂同樣飾有招牌四間細節及紅白藍三間點綴。與所有品牌眼鏡出品一樣，此限量版TB914X同樣經DITA代工，由日本資深眼鏡職人以人手花耗半年時間製作，簡約優雅同時講究細節處理，啱心水見字就好撲出去買，唔係轉個頭又畀人搶晒啦！