﻿【美女饕廚】平價Omakase篇（上）

今次為介紹大家一家性價比相當高的日本餐廳，柯打了Omakase（廚師發辦），由好友兼主廚Chef Ivan全權主理。

首先來個前菜，是帶子配順菜，大家可知道甚麼是順菜呢？這順菜好不容易在本地搜購得到，是日本產，在清澈的湖水才能生長，而5月下旬至6月是最好的季節。看外表它猶如被一層透明啫喱包裹，食起來的感覺有點似果凍，質地柔軟，清涼爽嫩，營養價值極高，配上帶子刺身並以醋汁調配，伴紫蘇葉花，除了賣相超靚之外，更能低調地提起帶子的鮮味，令人胃口大增。

之後奉上的是手掌般大的蠔，稱為「怪物生蠔王」，肉質非常肥美爽口，只下了幾滴新鮮青檸檬汁，已經能把生蠔本身的甘甜味帶出，完全沒有法國生蠔般海水味濃或金屬味重。然後是親民價位很少見到的刺身款式──銀鱈魚刺身。主廚將刺身稍微炙燒，放上日式胡椒醬油及少許柚子皮，一點點的柚皮散發濃郁柚香，平衡了銀鱈魚的油膩感，口感溫潤軟綿，還有稍微帶淡鹹鮮感的餘韻。

緊接是海鯽魚壽司，屬於銀身魚，肉質軟嫩，從江戶時代開始，就一直被當成壽司菜式。新鮮劏好處理後就與醋和鹽一起浸泡保存，然而每間餐廳都有自家做法及比例，往往帶來不一樣的滋味。是次大廚特意將之搭配白昆布，由於白昆布有種獨有味道，有效海鯽魚過重的氣味打散，與壽司飯融合並轉化為一種集甜、酸、鹹的滋味，而魚與昆布兩種口感軟滑程度大有不同，在口中慢嚼時就便體驗它豐富變化，非常回味！

然後是來自北海道的根室海膽，非常新鮮，好明顯是剛剛抵港，甜味重且帶點果香，口感軟潤，風味宜人。而大刀魚壽司，主廚只用火槍燒一燒，令魚皮下厚實的膠質釋出，肉質細嫩又富彈性......（待續）

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）