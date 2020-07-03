見過鬼唔怕黑？湯沛宜Bra Top探靈：驚冇錢多啲！

擁34F導彈身材的藝人湯沛宜（ToTo），雖然身材出眾，但原來亦有大的煩惱，事關F Size內衣市面難求，早前她到牛頭角商廈尋Bra，女店主早在店內等候，兩人甫見面有傾有講，非常熟落，ToTo望着粉色及紫色內衣兩眼發光，更即刻試上身，連試三套不同款式，還走出更衣室照鏡，對堅挺上圍頗為滿意。

近日，ToTo接了ViuTV《鬼同妳上位》真人騷，有份參與的個個身材了得，如組合BINGO的36D陳康琪、32C藝人陳綺雯和林俊賢女兒林鈺洧等，ToTo為工作才落本買新Bra：「呢個真人騷係要着比堅尼。（同其他女仔鬥身材？）我對自己嘅Body都有信心，健美身形少同人撞，我要行夜山探靈，好在平時都有行山，想準備啲吸汗嘅內衣。（十足Double S《美女郊遊遊》靈異版？）哈哈，有啲似！（行夜山驚唔驚？）好驚昆蟲，最怕毛蟲，唔驚賊，驚跌親多啲，但未拍過靈異節目，唔知係點。」

問有否遇過靈異事件？她說：「以前去泰國旅行遇過，其實自己唔知，總係覺得瞓極唔夠精神，手腳成日有瘀痕，有經驗嘅朋友就叫我去睇師傅，師傅一見我就話我喺泰國買咗面鏡，講完我就驚，因為我連朋友都冇講過，師傅話有靈體入咗塊鏡入面跟我返香港，好在做完儀式後就冇事。」她說師傅告誡過她，遇過就好易再中，但她坦言：「都唔驚得太多，冇得唔搏，驚冇錢多啲。」