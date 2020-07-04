東方日報C1：遭智珉欺凌塞入櫃虐打！珉娥吞藥割腕

熱爆亞洲的韓國女團AOA，名利背後充滿人性醜惡！去年離隊的前成員珉娥昨日自揭10年血淚史，長期被隊友身心虐待，包括喪父時被勒令不准哭， 更當場被塞入衣櫃。隊長智珉突然跳出來反嘲是寫恐怖小說，珉娥隨即開名指控對方就是欺凌元兇，還網晒手腕的「蜈蚣疤」，自爆曾因不堪對方施虐而自殺！

曾拍攝韓劇《醫療船》及《推理的女王2》的26歲女星珉娥，去年約滿FNC事務所，並決定離開女團AOA，專注演員事業。昨日，她在社交網公開狂迷的私訊，對方竟向她說：「死開啦！ XX呀！」受攻擊的珉娥情緒低落，坦言也很想離開，但因為要照顧媽咪才繼續生存！隨後，她在6小時內發表5篇文章，大爆在AOA時近10年來不停被成員欺凌，更因此想過尋死。

留言「小說」反擊老作

珉娥在文中自爆曾被罵「冇腦」，承認因為自小要養家而沒有機會好好學習，又指父親因患末期胰臟癌去世，回想當時因傷心過度而在後台化妝間落淚，卻遭AOA成員欺凌：「那位姐姐說我破壞氣氛，叫我不要哭，更拉我進衣櫃裏，我真的很害怕……」又指當時要與對方同坐一架保母車，一直惶恐度日，更開始服食神經安定劑及安眠藥才能入睡！可惜不斷遭對方排擠，令她一度想過尋死，最後患上抑鬱症、恐慌症及失眠。

幸好去年離開AOA，但珉娥坦言並不想退隊：「因為一個討厭我的人，我忍受了10年的欺凌，其實我也想過罵回去…… 雖然跟其他成員相處得愉快，但我最終還是放棄了AOA 。」又指「那位姐姐」不久之前喪父：「心情好奇怪，姐姐哭着對我說對不起。」由於AOA隊長智珉剛於4月丁父憂，網民相信欺凌她的「姐姐」正是智珉！突然被「對號入座」，智珉隨即在社交網留下「小說」兩字，似是暗諷對方「老作」，但10分鐘後將貼文刪除，仍惹來珉娥激烈反駁：「我只說了1000000000000 件事中的其中一件，你就試試說我是寫小說吧！但你會遭天譴的，我有證人和證據。」

公開手腕「蜈蚣」疤痕

其後，珉娥公開因割腕而留下的「蜈蚣」疤痕，開名指智珉曾在練習生時期向她動粗，當時曾不堪對方施虐，服食200粒安眠藥自殺，並指遺書上寫有智珉的名字，母親亦因為智珉而同樣患抑鬱症，但她強調爆料並非想追討賠償：「我沒有錢打官司，我只想你承認自己的錯誤。」又發文叫粉絲不要因為受到欺負而自殺：「假如你因為某個人而感到痛苦，一定要跟他吵架，不要忍，或者跟其他人訴苦，一定不要吃安眠藥，不要像我這樣生活。」

另外，珉娥昨日上載面部泛紅的自拍照，透露最近參加化妝品公司的問卷調查，其後被通知中獎，接受皮膚療程及花費逾6,500港元購買護膚品，卻出現皮膚炎，呼籲大家小心騙局！幸而對方已承諾退款，事件告一段落。

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