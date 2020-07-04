預測：下周大市，價位或具上調空間。

白羊：情緒及家庭運稍遜，出門、出勤、公幹、旅行等，宜多予協調，注意合作等情況。

金牛：人氣稍佳，但辭令及思考力不穩，做生意、開單、簽約等宜踏實行事並多予耐性。

雙子：人氣極佳，但社交及財運不穩，小心處理朋輩及金錢事宜，開支較大宜多加節約。

巨蟹：精神及士氣較佳，但人氣及財運不穩，理財能力及眼光稍遜，投機等宜量力而為。

獅子：精神狀態及士氣略為不穩，辭令、思考力或會不太靈光，不論公私，宜多予耐性。

處女：社交及財運或較不穩，開支較大需多節約之餘，亦要小心處理人情與金錢等事宜。

天秤：人氣稍遜，事業運略為不穩，求職、謀事等，多予耐性及多尋意見，將有助成事。

天蠍：精神稍遜，出勤、公幹及海外項目等將較費心神，緊張不等同認真，宜多加放鬆。

人馬：社交圈中人事變動或會較頻，宜小心處理意見分歧等問題，避免介入他人事端。

山羊：事業及戀愛運略為不穩，人氣稍遜宜多作協調，遇有難題，嘗試讓步將有助化解。

水瓶：體能略為不穩，日常工作或會較感吃力，出勤、公幹、開單、簽約等需多予耐性。

雙魚：人氣雖好，但人緣及桃花運稍遜，親子及感情關係或較不穩，小心處理溝通問題。