PERFETTA高保護口罩　代理驚喜批發價

【特約報道】最近疫情好像已過，但全球還有不少國家面對嚴峻疫情考驗。香港市面亦有不同品種貨品以超低價出售，雖然價低，但消費者亦關注其規格、保護功能是尤其重要。PERFETTA越南品牌正關注真正保護功能，不以劣質取代，亦堅持以高保護功能LEVEL 2, LEVEL 3,真正保護及防疫達致99%，防護這新冠肺炎病毒。有鑑於此，作為總代理，我司ACESTAR CONCEPT LIMITED (www.acestarconcept.com Tel: 2412 9333，WhatsApp 5435 8355)以一貫宗旨，維護廣大市民利益，批發最高防護性口罩，以防目前每天需要。品牌認真度，毋容置疑，而產品誠心以不賺錢方式繼續推介：

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