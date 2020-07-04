又做「老竇」！林宥嘉變四寶爸：我非常感動

育有一子一女的台灣歌手林宥嘉（Yoga）剛剛過了生日，太太丁文琪為他準備了一份充滿驚喜的生日禮物，兩人第二胎才剛滿月不久，竟然一口氣又多了兩個小孩，讓Yoga火速成為「四寶爸」，原來丁文琪透過慈善機構助養了兩位小朋友，Yoga說：「這是一份很棒的禮物，我非常感動。很高興老婆和我有着一樣的想法，都想要趁我們有能力的時候，去幫助需要幫助的家庭和父母。」

Yoga在生日前幾天同樣忙着一件幫忙別人的義舉，日前他在社交平台上突然發出一篇貼文，附帶一首新歌的影片，但並不是自己的新作品，而是幫一位癌症病患代為唱出他要留給子女的創作曲。Yoga在貼文中講述了這件事的始末，這位病人是個愛好音樂的年輕父親，因為病情並不樂觀，癌細胞已經擴散到周邊器官，所以他創作了一首歌曲想留給自己的小孩。

這位病人的醫生是Yoga從小一起長大的好朋友，醫生在病人不知情的情況下，告訴他這個令人心痛卻充滿父愛的故事。因為對病人目前的身體狀況來說，已經沒有辦法唱出漂亮的歌聲，並且也是一件吃力的事，所以他私下找了他幫忙代唱，錄下完整的歌曲錄音檔案，送給這位病患。