粉絲必睇！新垣結衣涉谷舉辦首次寫真展

因演出日劇《僱傭妻子》（逃げるは恥だが役に立つ）爆紅，被封為「國民老婆」的新垣結衣，將於7月16日至27日在涉谷PARCO「GALLERY X」舉辦名為「YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019 PHOTO EXHIBITION」的寫真展。結衣BB於去年推出寫真集《YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019》，書中集合時裝雜誌《NYLON JAPAN》近十年來為結衣拍攝的封面和內頁照片，於推出後立即被搶購一空。今次寫真展將會展出寫真集從未公開的照片，並重現拍攝時的空間和氣氛，展現結衣BB休閒一面，讓大家進一步感受她拍攝時的放鬆感覺和真實表情，現場更有原創限定袋及明信片等精品發售。寫真展於即日起開始接受預約，另有網上寫真展於7月21日至8月10日舉行，費用300日圓，能恍如置身會場般作360度全方位移動，以3D方式欣賞照片，此外更有網上版限定的內容，就算不能親身飛日本，都可以止止渴啊。

YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019 PHOTO EXHIBITION

日期：7月16日至27日

開放時間：11:00am~9:00pm

地址：東京都涉谷區宇田川町15-1

入場費：700日圓

Online寫真展YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019 PHOTO EXHIBITION

日期：7月21日12:00mn至8月10日11:59pm

入場費：300日圓