蝙蝠俠經歷九代　邊個先係元祖Batman？

如果話「蜘蛛俠」係漫威最具代表性的超級英雄漫畫角色,那「蝙蝠俠」就絕係DC的招牌角色!最近Batman這個角色再度引起關注,除了英國男神羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)在新版中會演Batman之外,荷里活男星米高基頓(Michael Keaton)與基斯頓比爾(Christian Bale)兩代Batman近日亦傳有望在銀幕上回歸!考考大家,咁到底電視、電影中共有幾多位演員曾經飾演過Batman?而第一個元祖Batman又係邊個呢?

答案就係至今共有9個演員飾演過Batman,而最早飾演Batman的演員就係男星Lewis Wilson,他於77年前1943年在首部蝙蝠俠電影《神行太保》(Batman)中飾演Batman!影片共分15個章節全長260分鐘,並由哥倫比亞電影公司發行。由於當時正值二次世界大戰高峰之時,一如當時其他美國著名小說一樣,影片充斥反日情緒!就連影片的奸角Prince Daka都被編寫為日本幫派成員。雖然《神》的製作成本低,但仍跟足原著有蝙蝠洞與蝙蝠車出現,不過因為成本有限,唔可以好似後來的《蝙蝠俠》電影般特別製造一架蝙蝠車,當時製作人為了慳皮而用上一部普通的開蓬車充當蝙蝠車。而呢架蝙蝠車並非由蝙蝠俠親自駕駛,而由管家阿福做司機載蝙蝠俠與羅賓四圍去。

《神》於1943年7月16日北美上映,並大受歡迎。6年後,哥倫比亞再推出續集《蝙蝠人大戰隱形客》(New Adventures of Batman and Robin, the Boy Wonder),雖然話係續集,不過Batman就「改頭換面」換上另一男星Robert Lowery飾演。而今次他的對手並再唔係日本人而係在原著中出現過的Wizard。

Batman愈演愈紅,1966年即推出大受歡迎的劇集版《蝙蝠俠》,劇集由男星Adam West飾演蝙蝠俠,至於拍檔羅賓就由Burt Ward飾演,而同年更由原班人馬拍攝電影版《蝙蝠俠勇戰電子黨》(Batman:The Movie)。而多年來亦有多位演員包括米高基頓、基斯頓比爾、韋基馬(Val Kilmer)、佐治古尼(George Clooney)、賓艾佛力(Ben Affleck)以及新版羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)都飾演過Batman,成為影史上最經典電影角色之一!

李小龍曾經同蝙蝠俠對打?

60年代的《蝙蝠俠》開播後大受歡迎,製作人為了宣傳同期另一劇集《青蜂俠》(The Green Hornet),而安排Van Williams飾演的青蜂俠與李小龍飾演的助手加藤在66年和67年的兩集《蝙》中客串演出。有小龍,就自然有打戲!四位超級英雄除了並肩作戰之外,後來亦有對打。小龍憑住身手風頭蓋過了三位主角。除了在劇集中cross over之外,小龍亦與蝙蝠俠於66年的綜藝節目《Milton Berle Show》中合演趣劇。小龍更在節目中作武術示範,大顯身手!