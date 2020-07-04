蝙蝠俠經歷九代　邊個先係元祖Batman？

如果話「蜘蛛俠」係漫威最具代表性的超級英雄漫畫角色，那「蝙蝠俠」就絕係DC的招牌角色！最近Batman這個角色再度引起關注，除了英國男神羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）在新版中會演Batman之外，荷里活男星米高基頓（Michael Keaton）與基斯頓比爾（Christian Bale）兩代Batman近日亦傳有望在銀幕上回歸！考考大家，咁到底電視、電影中共有幾多位演員曾經飾演過Batman？而第一個元祖Batman又係邊個呢？

答案就係至今共有9個演員飾演過Batman，而最早飾演Batman的演員就係男星Lewis Wilson，他於77年前1943年在首部蝙蝠俠電影《神行太保》（Batman）中飾演Batman！影片共分15個章節全長260分鐘，並由哥倫比亞電影公司發行。由於當時正值二次世界大戰高峰之時，一如當時其他美國著名小說一樣，影片充斥反日情緒！就連影片的奸角Prince Daka都被編寫為日本幫派成員。雖然《神》的製作成本低，但仍跟足原著有蝙蝠洞與蝙蝠車出現，不過因為成本有限，唔可以好似後來的《蝙蝠俠》電影般特別製造一架蝙蝠車，當時製作人為了慳皮而用上一部普通的開蓬車充當蝙蝠車。而呢架蝙蝠車並非由蝙蝠俠親自駕駛，而由管家阿福做司機載蝙蝠俠與羅賓四圍去。

《神》於1943年7月16日北美上映，並大受歡迎。6年後，哥倫比亞再推出續集《蝙蝠人大戰隱形客》（New Adventures of Batman and Robin, the Boy Wonder），雖然話係續集，不過Batman就「改頭換面」換上另一男星Robert Lowery飾演。而今次他的對手並再唔係日本人而係在原著中出現過的Wizard。

Batman愈演愈紅，1966年即推出大受歡迎的劇集版《蝙蝠俠》，劇集由男星Adam West飾演蝙蝠俠，至於拍檔羅賓就由Burt Ward飾演，而同年更由原班人馬拍攝電影版《蝙蝠俠勇戰電子黨》（Batman：The Movie）。而多年來亦有多位演員包括米高基頓、基斯頓比爾、韋基馬（Val Kilmer）、佐治古尼（George Clooney）、賓艾佛力（Ben Affleck）以及新版羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）都飾演過Batman，成為影史上最經典電影角色之一！

李小龍曾經同蝙蝠俠對打？

60年代的《蝙蝠俠》開播後大受歡迎，製作人為了宣傳同期另一劇集《青蜂俠》（The Green Hornet），而安排Van Williams飾演的青蜂俠與李小龍飾演的助手加藤在66年和67年的兩集《蝙》中客串演出。有小龍，就自然有打戲！四位超級英雄除了並肩作戰之外，後來亦有對打。小龍憑住身手風頭蓋過了三位主角。除了在劇集中cross over之外，小龍亦與蝙蝠俠於66年的綜藝節目《Milton Berle Show》中合演趣劇。小龍更在節目中作武術示範，大顯身手！