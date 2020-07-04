Porsche 911 Carrera 4S　功力大進

進化至第八代的 Porsche 911車系，搭載新一代水平對向六汽缸渦輪增壓引擎及全新研發的八前速雙離合器波箱，動力輸出比上代更強勁，最大馬力和扭力分別有30hp和30Nm的進漲。除了功力大進，車載的嶄新行車輔助系統，亦令這後置引擎跑車的行車安全和舒適性進一步提升。

新911 輪拱加闊了不少，前、後軸輪圈分別達20及21吋，配合橫跨整個車尾的燈組及更寬闊的可調式升降尾翼，肌肉感造型更強，跑格盡現。試駕車是四輪驅動的Carrera 4S，而且還加配了Sport Chrono 套件，起步和加速反應敏銳，只需3.4秒便完成0~100km/h加速，足足比上代快0.4秒之多。此外，車載一系列智能控操及行車輔助系統，包括新加入全球首創、在多雨夏天可大派用場的濕滑(Wet)模式。透過前輪拱內的聲音傳感器來探測被車輪濺起的水花，對路面濕滑情況作出判斷及提供持續性駕駛輔助，加強濕滑路面行車穩定性，尤其是攻彎時，令操控更加得心應手。

規格表

車型：雙門2+2座位跑車

引擎：水平對向六汽缸雙渦輪增壓

容積：2,981c.c.

最大馬力：450hp/6,500rpm

最大扭力：530Nm/2,300~5,000rpm

傳動：八前速PDK自動波

驅動：後置引擎、四輪驅動

0~100km/h：3.6秒（配備Sport Chrono：3.4秒）

綜合油耗：9.0L/100km

車身體積：4,519×1,852×1,300mm（長×闊×高）