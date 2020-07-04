《復仇者聯盟》特工與《辣身舞》女星結束19年婚姻

繼荷里活女星姬絲天娜麗芝（Christina Ricci）日前宣布離婚後，曾主演過《復仇者聯盟》（Avengers）以及劇集《神盾局特工》（Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.）的美國男星Clark Gregg，昨日亦於社交網站留言宣布與結婚19年的《辣身舞》（The Dirty Dancing）影星老婆Jennifer Grey離婚。

憑《復》Phil Coulson特工一角走紅的Clark留言透露與Jennifer今年1月分開，最近才作出困難的離婚決定，但二人仍然維持家人的關係。並指二人留言宣布時都有哭過。二人於2000年夏天拍拖，2001年在酒園結婚，當時一眾圈中好友包括米高霍士（Michael J. Fox）和菲莉絲蒂夏夫曼（Felicity Huffman）都有出席。Clark與Jennifer育有一名女兒Stella，今年18歲。上個月，Jennifer仍有於社交網站貼老公與女兒的合照留言他父親節快樂，當時她留言指沒有老公她不能夠湊大女兒。此外，他們上月亦有一同出席女兒的畢業禮。