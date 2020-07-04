智珉火爆上門　珉娥凌晨發文：已決定接受佢嘅道歉

去年退出韓國女團AOA的26歲女星珉娥，昨日在社交網自爆過去10年間被29歲的隊長智珉欺凌，指對方曾在她因父親病逝而落淚時斥責她破壞氣氛，強行將她拉入衣櫃，又曾在練習生時期向她動粗，導致她患上抑鬱症及恐慌症，曾食安眠藥及割脈自殺，並指對方於今年丁父憂，當時有哭着向她道歉，但智珉昨日卻在社交網寫上「小說」兩字，似是諷刺珉娥講大話，令珉娥大感不滿。

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昨日在社交網連續發表多篇文章爆料的珉娥，今日凌晨在社交網對因為自己的情緒而帶給大家麻煩致歉，又指AOA成員和經理人在數小時前到訪她寓所，並與她對話，而智珉亦有到來找她：「智珉姐姐帶着生氣的樣子走進來，真是令人難以理解，我就問她『呢個真係嚟道歉嘅人咩？』，她便問我『刀喺邊度？係咪要我死先得？』」

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珉娥指智珉認為自己已在今年喪父時向珉娥道歉，以為事情已告一段落，但珉娥就指：「11年的痛苦會在一天之內解決嗎？」而智珉又稱記不起自己做過的事，但當珉娥說起以前的事時，對方便不斷說「對不起」，而珉娥雖然懷疑對方是否真的有誠意道歉，但已決定接受，又表示已與隊友約定之後會好好接受治療，不會再尋短見，亦不會再發文爆料。

至於珉娥所屬的We Act事務所今日表示：「珉娥正在友人們的陪伴下留下家中，令大家擔心很抱歉，感謝大家對珉娥的關心和愛戴。」而不少網民認為智珉只是因為擔心自己的事業受到影響才向珉娥道歉，又指她沒有資格繼續做隊長，紛紛要求她退出AOA。

另外，去年11月退出女團MOMOLAND的女星妍雨，今日凌晨在官方粉絲網發文，她在文中說：「為了新的開始而可以完全放棄獻上青春去做的事，到底有幾個人能夠做到？我並沒有那麼勇敢，也沒有這種意志，我就只能強忍和克服，但是沒有用，我並沒有因為想做其他事而背叛大家。」MLD事務所去年宣布妍雨退團的消息時，指她因為想專注演員事業而退出，妍書昨日發文後，有粉絲猜測妍雨是被迫離隊做演員。