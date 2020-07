名模馬詩慧與王敏德嘅大女王曼喜(Kayla)自公開同攝影師女友Elaine Chen拍拖後,二人一直愛得高調,三日唔埋就晒煙韌靚相公諸同好,今次Elaine就晒出同王曼喜嘅絕密床照,見二人一同靚上白色「情侶裝」,Elaine以大Tee襯純白底底上陣,不過都唔夠王曼喜一身潔白胸圍內褲吸睛!

二人喺鏡頭前攬到實一實,又不時頭貼頭甜蜜對望,其中一張見唔到樣嘅Close Up合照仲見到佢哋肉緊咀嘴,雖然唔見樣,不過靠二人嘅紋身就認得出,而Elaine仲配上肉麻情話:「I like my body when it is with your body...」真係睇到網友嘩嘩聲呀!