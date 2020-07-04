【上屆港姐有乜Do】最多Job嗰個竟然三甲不入？

有時真係唔關名次事，觀眾緣同星途嘅嘢……

《2020香港小姐競選》近日進行網上及實戰面試，都成功炒起唔少噱頭，就好似「狂野空姐」廖慧儀、「港版子瑜」郭柏妍、「香港首席女結他手」吳秀明、「40億千金」蔡頌思等，真係位位都咁出位，不過睇番上屆嘅師姐們，過去一年佢哋有乜Do？

冠軍黃嘉雯（Carmaney）當選後似乎冇嘢撈，加上早前《2020國際中華小姐競選》宣布暫停一年，曾直言入不敷支要食老本嘅Carmaney，決心考寵物美容課程增值自己，畀自己多個出路，好在最近佢都有得上《姊妹淘》、《娛樂大家十點半》等節目，都叫做有啲嘢做吓。

亞軍王菲反而就多啲幕前工作，佢都有得上《姊妹淘》、《娛樂大家十點半》外，仲有幫手拍《疫境廚神》教大家整櫻花蛋糕，嚟緊重頭劇《刑偵日記》佢都有份參與，加上閒時又會出席慈善活動靚靚出鏡，睇嚟星途都有睇頭。

季軍古佩玲（Kelly）就陰功豬啲喇，除咗出席慈善活動，佢最多都係現身《big big shop感謝祭》大堆頭節目，雖然傳過佢有個猛料老竇身家億億聲，不過過去一年佢就多被投閒置散，唔知卸任後會唔會多番啲Job呢？

講到上屆最高曝光率嘅，一定係蔡嘉欣莫屬！本身已經係KOL嘅佢，喺網絡世界有一定知名度，接吓廣告冇難度，即使佢僅為五強佳麗，不過就係唯一一位成為《姊妹淘》固定主持嘅人，口齒伶俐有觀眾緣，就算佢拍《big big shop感謝祭》都特別顯眼，加上佢自己有經營開時裝店，真係多條「水路」唔憂做！