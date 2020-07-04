美食婷：成手腥臭味點算好？

魚蝦蟹，大家食唔少，美食婷我喺屋企都煮唔少添喇，咁大家一定試過處理完魚蝦蟹之後成手腥味，呢個時候要點做至可以洗走呢？仲有，整完蒜蓉、切完洋葱絲後，雙手亦留有濃濃「蒜香」與洋葱味，究竟點可以洗走呢啲味呢？

必殺高手：牙膏

真係唔講唔知，原來牙膏係非常有效嘅去腥高手，由於牙膏含表面活性劑，具有殺菌及潔淨能力，只要將牙膏均勻搽喺手上，搓揉產生泡沫之後，活性劑就可以瓦解雙手上嘅海鮮殘留物並將之附在泡沫上，一經沖洗就即時洗走腥味，而牙膏嘅香味亦同步有助消除腥味喇！

方便高效：檸檬汁

如果去餐廳或飯店品嘗大閘蟹或海產菜式，店家多數會送上一碗加了幾片檸檬嘅茶或清水讓大家剝完殼後洗手除腥味，無錯，檸檬本身就具有殺菌、除臭及辟腥等功效，但記得洗手用嘅檸檬水勿用熱水，否則海鮮含嘅蛋白質遇熱會變味，有機會令雙手更「臭」。如果雙手無傷口，甚至可以直接將檸檬汁唧落手，或用檸檬片搓手添！

循環再用：咖啡渣、茶葉渣

泡完咖啡或茶之後剩番嘅咖啡渣、茶葉渣千祈咪丟，因為可以配合洗手液搓手，便有效去除雙手嘅異味及腥味，最正係，洗完對手仲留有陣陣咖啡或茶香添！不過要留意嘅係，一啲咖啡渣如果瀝唔乾水，放耐咗有機會發霉，建議先烘乾，最簡單嘅方法係放碟用微波爐叮1分鐘左右，又直至顏色變淺就可以儲放起備用。