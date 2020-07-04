【老公係我初戀】陳明恩感恩：天意讓我們走在一起！

藝人陳明恩今年二月宣布不再跟無綫續約，正式結束13年賓主關係，現懷孕三個月的她接受電台訪問時，分享年底將為人母的喜悅外，亦承認因近年在電視台機會變少，令她決心跳出安全網轉戰舞台劇。

她說：「2013年拍《老表，你好嘢！》時是很多演出機會，而近年機會是比較少，一直也有考慮外邊會有較大空間，再加上計劃好結婚兩年後會同老公有BB，是感恩如此順利。想有BB前，先開始睇中醫調理身體，試了數個月就成功，知道時，老公興奮不斷問我：『是否真的？』」

她是圈中出名的虔誠基督徒，曾揚言：「絕不會有婚前性行為」，她與舞蹈員丈夫Eddie於2013年開始拍拖，2017年拉埋天窗成為夫妻，原來二人因跳舞擦出愛火花，還自爆雙方均是大家的初戀對象：「我們是跳舞認識，是我的初戀，我亦是他的初戀，是很難得，我們都喜歡過其他人，但好像神會有阻礙我們同其他人發展讓我們走在一起。」她讚老公靚仔外，最欣賞他很尊重女性。因為宗教關係，她指二人拍拖四年，經過長時間婚前輔導後才結婚：「婚前輔導很重要，始終我們兩個來自不同世界的人住在一起，要事前了解及明白對方背景。」