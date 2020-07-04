抗疫學琴圓童年夢　陳繹嵐渴望結婚唔生仔

名模陳繹嵐（前稱陳嘉容、Eunis）在疫情下零工作，但Eunis停工不停學，最近她由零開始學彈鋼琴，一圓兒時夢想。

Eunis：「我細個就對鋼琴聲特別敏感，但以前屋企冇經濟能力，學琴算係好奢侈，所以冇機會學。我學咗兩堂，已經學識彈生日歌，好有滿足感。（目標係咩﹖）我唔知自己有冇時間學到八級，我係想學彈卡農（Canon是一種音樂譜曲技法），老師話對我有信心。」

她笑言這個年紀才學鋼琴，自認記性及手部靈活性都不及小朋友：「我依家盡量會用左手去做嘢，令左手靈活啲。」而因疫情關係，她未有上門學琴，反而選擇流動教室車上堂，她大感新鮮。

至於感情生活，Eunis稱仍期待白馬王子及有緣人出現：「不過依家出唔到街，想積極都唔得。（冇拖拍都冇所謂？）唔係冇所謂，個天安排咗係咁就係咁，好難去爭取，因為人算不如天算，隨遇而安。（之前離過婚，會唔會驚咗結婚？）唔抗拒，亦唔會驚咗，我又唔急結婚，因為有經驗，結又得唔結又得。（想唔想生小朋友？）我鍾意小朋友，但依家可能太遲、太高齡，冇都唔係一件唔好事，依家好多人都唔生，我唔係好介意。」