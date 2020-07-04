池袋陽光水族館　全新水母觀賞區登場

以後去東京又多一個景點了！位於池袋Sunshine City內的陽光水族館將於7月9日開設新展示區域海月空感，齋睇名字真係諗唔到關於咩，其實係大人和小朋友都喜愛的水母！這裏透過水族箱的形狀、水流、燈光、聲音等，將水母的美態展示出來，看着看着有一種治愈的效果。

當中最大賣點是日本最大規模、闊約14米的海月水母展示水槽，名為「水母全景」，是一個弧形設計的水槽，你可以看到多隻海月水母在隨意飄浮，予人在黑暗的海洋中被水母包圍的感覺。此外還有6個新增的水族箱，其中的「水母屏幕」可以看到太平洋黃金水母，牠們的體形甚大，頭部直徑可超過1米，巨大的身影亦甚為壯觀。另外還有一個名為「水母滴」的水族箱，可以從下方向上觀賞，發出藍光的水箱也是不錯的打卡位。另外還有一條「水母隧道」，經過的時候可以從不同角度看到水母，360度被水母圍着，感覺夢幻有趣。為了慶祝新區域開放，水族館內的TULLY'S COFFEE供應期間限定飲品T's Splash Nata de coco in Oasis，藍色的碳酸飲料看起來有海洋感覺，上面加有猶如水母觀感的檸檬味椰果，非常消暑呢。

陽光水族館 新水母展示區「海月空感」

地址：東京都豐島區東池袋3-1 Sunshine City World Import Mart Bldg.屋頂陽光水族館內

營業時間：9:30am~9:00pm

入場費：大人2,200日圓