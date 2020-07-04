中法交匯　星級廚師之桌

民以食為天，進食除了果腹充肌，也可從食材、烹調方法、擺盤等，提升個人的品味。最近半島酒店的2間米芝蓮星級餐廳嘉麟樓和吉地士，於逢星期三至星期六晚，合作推出6道菜的「半島星級嘗味饕宴」，客人先到中菜廳的「廚師之桌」，品味由行政主廚林鈺明師傅的巧手菜，餐廳還會按菜式來拼配茶湯和美酒。前菜拼盤包括有特色果木煙熏叉燒、梅酒凍番茄及黑魚籽脆皮燒鵝，配以冷泡台灣凍頂烏龍及Sancerre, Le Rochoy, Domaine Laporte, Loire Valley, France 2018，清新開胃。之後一道燄醉翁蝦，配上潮安烏崠單欉及The Peninsula Chardonnay “La Cruz Vineyard”, By Keller Estate, Sonoma Valley, California, USA 2016，可以提升蝦的鮮甜味。第3道珊瑚百花雞脯，其實是炸雞肺釀入蝦肉、蟹肉和蟹黃等食材，配杭州桂花茶及 Bodegas Muga Reserva, Rioja DOCa, Spain 2015，香口而不油膩。

吃罷3道中菜，客人輕移玉步到吉地士廚房內的「廚師之桌」，一邊欣賞由主廚郭毅彬師傅團隊預備菜式，一邊品嘗海魴魚配Beaune 1er Cru “Boucherottes”, Louis Jadot, Burgundy, France 2013，鮮肉的鮮嫩在美味的配合下，鮮味更突出。另一道法國乳鴿配Castelgiocondo Brunello Di Montalcino DOCG, Tuscany, Italy 2013，酒味和肉味配搭相得益彰。甜品柑橘以青檸檬、香檸忌廉和紫蘇雪葩等製作，令味蕾回歸清新，圓滿入作結。一晚品嘗兩間星級餐廳的美饌，這個獨特的體驗，連配酒為HK$3,168，自問識飲識食的人又怎可以錯過呢！