感情昇華！張紋嘉孖男友拍真人騷爆喊

藝人張紋嘉（Crystal）與演員男友林子傑（Ronald）及其他素人參加者拍攝ViuTV真人騷節目《調教你男友》，節目內男友需到南丫島入住「隔離營」一星期，期間不能與另一半聯絡，並要接受「調教員」梁祖堯的改造。

Crystal笑言男友失蹤7日，自己過得很輕鬆，不過因為平時男友負責打理家務，故當時屋企即變得很凌亂：「特登叫鐘點姐姐喺男友出嚟前一日先嚟執屋，如果唔係屋企好快又會亂番，等佢番到嚟覺得好舒服。」問到可會很掛住男友？她坦言：「真係好掛住呀，但又聯絡唔到，又擔心佢入面唔知辛唔辛苦。」Ronald亦笑言：「因為入去前冇rundown，好神秘，淨係知碼頭等，所以都有啲擔心。」

問到調教了甚麼？Ronald笑言：「Crystal本身想調教我嘅氣質，短時間內都有嘅，同埋佢哋話我係鐵男外表，成日對佢好嚴厲、苛刻，所以我依家就多咗啲耐性，不過都真係忍受唔到佢飲完咖啡又唔洗杯囉。」不過Crystal都坦言節目令到兩人感情昇華：「亦冇諗過節目會咁感性，大家都講晒心底話，我同佢都有爆喊。」Ronald亦笑言現時學識珍惜女友的不足之處。