約腳濕平　陳詩欣蒲日本雜貨店解「鄉愁」

「一件頭女神」陳詩欣憑《3日2夜》節目上位，變成「是非精」主持節目《學是學非》後同樣受歡迎；近期為娛樂新聞台擔任主持、又要拍攝節目《姊妹淘》、《行山少女》，工作壓力相當大。疫情前陳詩欣一年飛三轉日本鬆一鬆減壓，在疫情下雖然未能返「鄉下」，但在香港也有方法減壓。

日前，陳詩欣與閨蜜陳約臨、方詩揚在尖沙咀一間日本大型連鎖雜貨店掃貨減壓及一解「鄉愁」。三個女人一個墟，在化妝品區相當雀躍，由面膜、「大眼仔」、洗頭水、護膚品、到防曬用品都要「開會」研究一番。

化妝品略有收穫後，三人轉到美食區，繼續望梅止渴，當正自己身在日本，被魚生、壽司、海膽、甜品吸引住，齋睇已經夠開心。到零食區三人即大展身手，狂掃薯片、糖果、蛋糕等零食，迅間已經堆滿購物車，連心靈也滿載而歸。

陳詩欣接受東網訪問時坦言平日少放假，故每逢出糧也會購物氹自己開心，有時齋睇或者試試身也滿足，能夠減輕工作壓力：「工作有壓力嘅，自己要求高，做完嘢都會檢討吓，又會睇吓網民comment，都push得自己幾盡，所以要搵方法減壓 ，唔係會黐線，哈哈……」今季《學是學非》剛播完，節目令多位主持彈出，但亦不斷加入新人，問可有壓力？她說：「有，要做好自己先，初頭做都緊張，都睇番晒咁多輯，最緊要唔好模仿人，凸出自己嘅性格，搵到個定位。」

至於陳約臨試過一年飛六、七次日本，她說：「鍾意睇電器，女仔要整頭髮、碌面機，同埋想去參加馬拉松，希望今年可以再去日本。」而方詩揚則指未試過三人一齊旅行，相信一齊購物時情況會好恐怖，要準備六位數「血拼」。