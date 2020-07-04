冇戲拍窮到撈紮鐵　顧定軒埋位最怯萬梓良

新人顧定軒（Zeno）由電影轉戰「公仔箱」，於無綫熱播劇《那些我愛過的人》中飾演朱嘉炳有亮眼表現，無懼疫情仍能Job接Job，成功上位！

Zeno自爆三年前曾有一段「空窗期」，零幕前工作，惟有靠炒散維持生計︰「冇戲拍都唔會話匿喺屋企，會積極出去搵嘢做，試過兩個月紮鐵，當時好高人工、又安穩，拍戲都冇咁高收入，之後仲做過半年廚房，最後決定Quit，係因為驚自己再做落去就一世，體驗過更確信自己想做演員，所以疫情停工一個月都唔怕。」其實屋企人曾因此叫他轉行，不過最後都繼續支持他追夢，還成為最忠實Fans。

講到他於《那》中，跟蘇皓兒（Chloe）、李任燊大搞三角關係，他笑言等於做「兵」︰「都係第一次有咁重感情嘅戲分，呢種兩小無猜感覺幾得意，同Chloe係細個做Model識，所以拍起劇上嚟都幾有默契，唔會有尷尬，但一開始要迷戀佢係要啲時間代入。（最尾真係有鍾意佢？）只限戲入面，戲外真係識咗太耐！（有親密鏡頭？）冇，淨係得英雄救美咁拖住佢隻手走，哈哈！」

Zeno坦言自身跟朱嘉炳相似，都是勇於追夢的少年︰「朱炳（戲中角色花名）同我一樣都好鍾意音樂，細個有學過鋼琴、打鼓，但今次就專登為角色學彈結他，用咗兩個星期上網睇片自學，依家都令我多咗個興趣，之後都想試吓喺音樂上發展，唱吓歌。」

講到減齡演出，他打趣說即使有童顏，但都要調節︰「同真實年齡細十年，一開始導演都覺得我太成熟，就連翠如（黃翠如）見到我都『嘩』咗一聲，佢覺得自己都做唔到我阿媽，哈哈！今次對我嚟講都係個挑戰，如果大家覺得我做中學生冇違和感，都係件好事，飾演唔同角色令自己人生變得更豐富，我係可以為藝術犧牲，只要導演夠膽用，我就夠膽做！（最想做咩角色？）有超能力、特異功能嘅外星人，覺得好好玩，可以成日睇科幻片。」

至於電影方面，有份參演《麥路人》的他，面對多位重量級前輩如郭富城、楊千嬅、萬梓良和鮑起靜等，坦言在開拍初期好緊張，並講笑話最怯萬梓良︰「佢個戲場好強勁，都有擔心自己究竟可唔可以Handle到，不過好快就決定豁出去，畀心機努力啲做功課。（演咁寫實嘅戲會有咩反思？）希望我每次嘅演出都可以替某類人發聲，最近收到一個評論話我係『稀有人類研究者』，之前做過跨性別人士、自閉症、弒親等角色，可以令人更了解、關心多啲呢啲小眾，自己都好開心有呢個機會。」

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