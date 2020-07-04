惡搞財務公司出事　小肥J.Arie齊收律師信

歌手小肥舉行網上直播音樂會，大讚製作認真，又謂自己平時都會開Live，會與好友J.Arie一起拍片，笑言：「我哋除咗唱歌外，佢又會煮啲暗黑料理，例如豉椒蒸橙。（你有冇食到肚痛？）咁又冇，除咗榴槤炒糉難以下嚥之外，其他又唔係好難食咋喎，哈哈。」他又謂古天樂都有叫兩人拍多些片，問到可會叫對方一起拍片？他笑言：「好似想密謀夾佢去唱K，或者叫佢試食暗黑料理都好，但唔知佢肯唔肯。」

不過小肥就自爆拍片拍出小風波，事緣他和J.Arie惡搞財務公司廣告，但被對方出律師信告他們，要求片段下架及出道歉聲明：「但因為J.Arie律師世家，佢話我哋下架就得，唔需要道歉，亦有回信畀佢哋，所以依家就下咗架，交晒畀佢嘅律師Uncle處理。」講到工作，他透露將與陳輝陽合作出碟，嘗試闖一闖台灣，但被對方要求再進修歌藝：「佢叫我搵個老師學，所以搵咗個意大利老師，依家喺網上學，好大壓力，睇下呢兩個月學成點，希望年尾錄音。」

另外，提到他在社交平台po健身相被人性騷擾，他笑言：「我都冇click入去睇佢男定女，因為驚有毒。（見到有冇嚇親？）又冇，係笑咗出聲，我前一篇文話唔開心但冇人理我，但po呢個豬朋狗友即刻出晒嚟，話機會嚟啦。」