33C陳睿雯出告別水着寫真　離開無綫闖金融界

前十強港姐陳睿雯（小睿）擔任無綫《娛樂新聞台》主播三年，發展不俗，但大學主修市場學的她志不在此，好趁年輕抉擇人生交叉點，希望轉型商界做女強人，經過三個月的考慮，加上前男友的建議，一於「扑槌」棄演從商，不過，三年來憑其33C咪咪和43吋長腿演出旅遊節目，已攻陷一眾宅男，如今臨別依依，小睿亦大方「找數」，以性感三點式泳裝寫真，慰藉三年來儲落的「鐵粉」，以作告別，她笑言疫情期狂做運動更見成果，當下狀態比參選港姐更Fit！

離開無綫的決定，對向來處事性格「快、狠、準」的小睿而言亦感到相當艱難，她坦言因為喜歡演藝才有不捨之感：「疫情期間令我多咗時間沉思，當然我嘅前男友亦畀咗好大啟發我，佢睇好多經濟學嘅書，當然會覺得我所讀嘅書喺呢行係浪費咗，倒不如將精力，放喺唔需靠運氣嘅工作上，比較實際！我覺得佢講得好有道理，（翻撻男友？）目前我仲係單身，大家仍存在發展空間嘅！（有咩條件？）唔使有錢，但要聰明，因為要教到我嘢，呢個先係財富！」

現年27歲的小睿，過去在無綫三年的發展，見證自己由對鏡頭生硬變得活潑開朗，而很有成功感，不過，自言是家中獨生女想履行父母對自己的期望：「父母係好想我快啲結婚生仔，亦想我做事見到成果，我唔想有負佢哋嘅期望，影藝唔得咪轉出去做Marketing囉！」

原來小睿父母都曾有染指影視行業，選港姐亦是媽媽慫恿，但預視到女兒入行的成績並非其依歸，小睿有感而發說：「我好錫父母，既然佢哋對我有期望，我都想做啲成績出嚟！演藝夢未必破滅，他朝再有機會，再食回頭草都得啫，當我豐富咗人生經驗，對演出可能更有利！」