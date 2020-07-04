喪咀廿次似初戀　Yanny嫌吳肇軒「口水」多

Super Girls成員陳穎欣（Yanny），與吳肇軒在新劇中甜蜜咀嘴，拍了廿多Take，令她怕醜又緊張！至於廖子妤則穿「盔甲」扮Man，全劇束胸拍攝。

藝人吳肇軒、廖子妤與Yanny在ViuTV劇集《地產仔》中譜三角關係，吳肇軒為追求「女神」Yanny而做地產仔，更有不少浪漫場面，當中一場咀戲便拍了廿多次，Yanny說：「之前拍電影係蜻蜓點水嘅吻戲，今次錫咗好耐，拍咗好多個Take。同佢熟咗反而好緊張，我係好怕醜嘅人，唔知點面對。」吳肇軒則說：「前後拍咁多Take，係因為要好準碓拍到有隻蟋蟀飛喺佢塊面度。」

吳肇軒在「威逼」下大讚Yanny是心目中的女神，又靚又有氣質，Yanny笑說：「估唔到拍談情戲好有火花，直情甜到漏，有初戀嘅感覺。劇入面好愛佢，估唔到自己做得到，哈哈！」又大讚吳肇軒轉數快，愈攰愈多說話，給大家不少能量，但現實中的她較喜歡文靜的男生。

廖子妤唔買港樓

至於與吳肇軒有曖昧關係的廖子妤，角色較男性化，要束胸上陣，令她像穿了「盔甲」一樣有安全感。談到置業夢，她說：「絕對唔會喺香港買樓，首先冇錢，亦唔想畀咁多錢換嚟咁細嘅地方，將來置業會考慮返馬來西亞。我幾鍾意周圍住，喺香港搬過好多次屋，好麻煩，但搬屋可以認識唔同區，仲試過呃吳肇軒幫我搬電視，嗰陣我住喺唐樓九樓，哈哈！」吳肇軒亦打消買樓念頭，認為有經濟能力，在哪裏也可以生存，不希望被層樓綁住；Yanny亦表示拍畢此劇後，對安樂窩的定義有反思。