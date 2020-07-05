東方日報C2：無綫「家法」加辣防心穎事件翻版

繼內地早前就藝人言行，於合約添加辣條款後，無綫連月來亦草擬有關條文增添於新簽的藝員合約中，列明若藝人因言行及政治立場導致電視台任何金錢損失，一切賠償將由藝人本人負責。此舉全因近年旗下藝人接二連三「出事」，令公司損失慘重，據知單是被力捧的花旦黃心穎爆出桃色事件已令無綫損失1億元，為免情況惡化，惟有加辣合約，望收阻嚇作用。

內地官方近年對藝人言行十分關注，為杜絕劣質藝人，紛紛向影視公司及網上主流平台埋手，要求他們於合約上提出加辣條件，承諾有份參與演出的藝人於一定年期內不可犯嫖娼、賭博、吸毒、分裂國家鼓吹港獨等行為，若因此連累作品禁止發行及上映，有權追討損失。

李佳芯飛出內地合拍劇

而無綫旗下藝人近年接二連三出事，繼黃心穎去年偷食人夫許志安搞到滿城風雨，令多劇在手兼力捧的她即時停工兼被掟入雪櫃，無綫亦損失慘重，單是《法證先鋒IV》易角由湯洛雯頂上並到台灣重拍已花費過千萬港元，而原定部署劇集播出後，她能吸納的商演、廣告等工作統統失掉，加上她有份拍攝的綜藝節目亦需要重拍等額外花費，保守估計已令無綫損失1億元。然而低處未算低，之後再有視后李佳芯的政治表態，由於當時事情火速發酵，即使受力捧的她也要從高處跌低，多套與內地合作之劇集齊齊踢她出局，令她焗做「港區視后」，雖然有指她有望參與新劇《兒童醫院》拍攝，但一日未開拍還存在變數。而近期則有上位小花朱智賢與人夫黎振燁因合作拍劇《食腦喪B》爆出不倫戀，備受力捧的二人所有工作即時叫停；一而再爆出麻煩事件，令無綫束手無策。

由於無綫為栽培藝人大灑金錢及時間，若因他們稍有差池而令公司蒙受損失，無綫所付出的便付諸流水，有見及此，無綫連月來與律師商討，將草擬一份新合約，內裏增加一項條款，就是倘若藝人因個人行為及言論，包括政治立場等令無綫蒙受不必要的損失，肇事藝人將要承擔一切責任及賠償。

胡定欣簽加辣新約

對於公司新合約條款，黃心穎昨日受訪時小心翼翼地說：「不同人自有不同選擇，沒甚麼意見，也沒有其他回應！」至於即將續約無綫的胡定欣，或成為首批簽加辣新條款的藝人，她表示：「呢樣嘢我唔清楚，所以冇回應了，謝謝！」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：