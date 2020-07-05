白羊：感情關係或較不穩，伴侶或較任性，但辭令及思考力較佳，多交流可助增進情感。

金牛：體能欠佳，工作壓力較大，但正財運較佳，爭取休息多運動，將有助長久拚搏。

雙子：感情及親子關係雖仍帶點不穩，但人氣及辭令較佳，趁機多交流，有助感情推進。

巨蟹：情緒及家庭運或較不穩，但精神較佳，交換理財心得等，有助提升默契與情誼。

獅子：社交運較旺，但精神及辭令略為不穩，注意溝通，多予笑容和耐性，將更能盡興。

處女：事業及正財運較佳，求職等將較行好，宜積極。但社交等開支較大，宜多加節約。

天秤：人氣及情緒略為回穩，社交運較佳。事業運一般，求職等若多尋意見，效果更佳。

天蠍：精神狀態雖帶點不穩，但士氣及鬥志回升，求職、轉職及謀事等，較能一鼓作氣。

人馬：社交及財運或帶點不穩，但伴侶為增運貴人，若有公事或財政問題，宜多交流。

山羊：感情及事業運稍遜，人氣不穩宜多作協調，但體能回升，助應付及化解各方事宜。

水瓶：工作壓力較大，出勤、公幹等或較吃力，幸人緣及桃花運較佳，助招引正面助力。

雙魚：情緒及家庭運佳，較能享受夫妻生活，多約會、多交流，有助改善及增進情感。