Bee Gees將拍成音樂傳記片　Rami被睇好飾演羅賓

Bee Gees的事迹將被拍成電影，Rami和畢利被睇中飾演兄弟。

英國殿堂級搖滾樂隊Queen傳記片《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）2018年上映時大受歡迎，全球累積票房高達9.03億美元（約70億港元），其中飾演Queen已故主音Freddie Mercury的美國男星Rami Malek更憑片中精彩演出而勇奪奧斯卡影帝。並掀起電影公司爭拍歌手傳記片熱潮！

最近英國傳奇兄弟組合Bee Gees已故成員羅賓（Robin Gibb）的兒子RJ與《波》監製Graham King籌拍Bee Gees傳記片，RJ受訪時表示Rami是飾演父親的最佳人選。他說：「我已經同人傾緊由Rami Malek扮演我父親。當我睇佢演Freddie時，佢令我諗起父親同組合1976年唱《Massachusetts》嘅時期。」而Bee Gees成員巴里（Barry Gibb），RJ就表示希望由唱功了得的荷里活男星畢利谷巴（Bradley Cooper）飾演，並已邀請他。

Bee Gees於1958年由巴里吉布以及孖生兄弟羅賓和莫里斯（Maurice Gibb）組成，叱吒樂壇數十載。77年的《周末狂熱》（Saturday Night Fever）成為音樂史上最暢銷電影原聲大碟。不幸兄弟莫里斯和羅賓先後於2003年以及2012年病逝。