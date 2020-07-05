【心理測驗】揀啱鞋着　走出愛情路

有些人的愛情平淡如水，卻有着淡淡的甜；有些人的愛情像一杯烈酒，芳香濃郁讓人沉醉，但又伴隨着苦澀；有些人的愛情像汽水，刺激又甜蜜，但愛好者眾多，多喝不一定有益。不知道你的愛情又是哪一種呢？你對愛情的選擇往往決定了那條通往幸福的路是否好走，選擇一雙鞋，看看你的愛情路，來看看準不準吧！

【問題】

請從以下四種鞋款中，選擇一雙你最喜歡的鞋子。

A.平底帆布鞋

B.時尚運動鞋

C.高踭鞋、增高鞋

D.帥氣馬丁靴

【結果分析】

A.無驚無險的道路

你的愛情路十分平坦，可能不會有很多的經歷，不會遇到很多的人。你會遇到一個愛你的人，想要與他安安靜靜、幸福快樂的走過一生。一起經歷生活中的柴米油鹽就是屬於你們穩穩的幸福。

B.有挑戰性的山路

面對愛情，你充滿着正能量，你有自己想追求的愛情，不管有多難都不會放棄，也不會將就。你會找一個彼此相愛、興趣相投的人去創造屬於你們獨特的共同回憶，積極的創造將來。

C.有很多分叉路

很注重外表的你，身邊可能不乏追求者，對於愛情也會有較多的體會。愛情的天秤一直在你心中搖擺不定，在這條路上也曾受到傷害，曾經有過停留。徘徊在麵包和愛情之間，絕對要撇脫地在終點前做一個選擇。

D.有點坎坷的石路

你的個性比較爽朗，跟別人相處甚至是異性都會相處得很好，但是很容易跟心儀對象變成朋友，也可能因為人緣太好給不了對方安全感。同時，在愛情中受到傷害的機率也較高，必須要找到一個真心懂你的人。