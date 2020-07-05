饒舌天王Kanye West宣布參選美國總統

早前終於登上《福布斯》十億美元富豪的美國饒舌天王Kanye West，與他的真人騷女星老婆Kim Kardashian一樣出位，今年43歲的他趁美國國慶日於社交網站宣布今年將參選美國總統！

Kanye留言表示：「我哋依家一定要透過相信上帝、統一我哋願景、建立我哋未來，實現美國個承諾。我將會參選美國總統！」最後他加入「2020願景」的標籤，似乎是競選口號。科技富豪馬斯克（Elon Musk）第一個表態支持，於社交網站留言表示：「我完全支持你！」

其實今次不是Kanye首次誇下海口，早於2015年，他已於MTV頒獎禮揚言要於2020年參選美國總統。不過2018年Kanye表態支持現任美國總統特朗普（Donald Trump）後，引來大量爭議，他一度宣布退出政治。到2019年Kanye又改變主意，有意於2024年參選美國總統。

Kanye深受精神問題困擾，2016年他因妄想症與出現幻覺，前往精神病院接受治療，腰斬巡迴演唱會。他曾坦承有自殺傾向，亦患上躁鬱症。