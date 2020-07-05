WhatsApp訊息　原來都有得扮靚

WhatsApp幾乎是每天必用的通訊軟件，原來只要學識幾個技巧，就可以令WhatsApp的訊息更加美觀，冇理由唔學啦！

WhatsApp傳送相片前，可以進行相片編輯，並增加表情符號。其實表情符號可以轉換顏色，首先選擇表情符號圖示，旁邊有一個顏色欄，上下拉動即可轉換圖案顏色。留意只有部分圖案可以轉換顏色，圖案可以轉換顏色的話，右上角符號會顯示色彩，相反就會轉為白色。此外，字體筆迹除了可以轉換顏色，亦可以轉換粗幼。寫字時只要按實顏色欄，向左掃可以將筆迹變粗，向右掃可以將筆迹變幼，記得掃動時手指不能離開屏幕。不少用家都會在相片上寫上文字，其實文字字型亦可以轉換。輸入文字後，按右上角的T字鍵，一按即可轉換不同字型。但暫時只有英文可以轉換字型，中文並未支援。

文字訊息方面，WhatsApp預設4款字款讓用家選擇，包括粗體、斜體、刪除線及等距字。轉換字款方法只需於文字前後輸入指定符號即可，前後加上「_」（下劃線）符號可以轉為斜體，前後加上「*」（星號）就是粗體，而前後加上「~」（波浪符號）則是刪除線效果，等距字體就需要前後加上3個「`」（反引號）。留意一點，中文並不支援等距字。

最後一個方法是下載《BlueWords》App，App使用方法簡易，輸入文字後，就可即時預覽不同字款，點選後按分享到WhatsApp的聯絡人即可。