機能先決「忍者」分身 聯名涼鞋、一鞋三着

以打造機能風格涼鞋出晒名的日本鞋履品牌SUICOKE，多年來一直都有跟其他潮流品牌攜手推出聯名鞋款。今季就再度與Hardy Blechman主理的英國時裝品牌MAHARISHI合作，從日本傳統忍者鞋設計中擷取靈感，創作出全新聯名鞋款Kuno Tabi Sandals。鞋款外觀設計保留一貫雙搭帶系統為基礎，腳背及後踭搭帶附有背墊提升緊貼度及舒適感，而鞋床及鞋底則以EVA物料提供緩震效果，分別推出黑、白、綠及啡四色。

鞋款最特別之處就是隨涼鞋更附送一雙以潛水衣物料製造、具備柔軟快乾的防滑分趾鞋套，可以分拆並獨特着用（室內環境）。同時為配合用家將鞋套與涼鞋組裝着用的需要，鞋底前端亦特別改用分趾式設計去配合，能提升足弓支撐，幫助改善身體站姿。至於「MAHARISHI」字樣則低調地出現於腳背搭帶標籤及後踭搭帶上，但靈活彈性的分拆機能已經足以為這對忍者涼鞋留下注目焦點。