為佗B戒凍飲　譚凱琪Man爆人妻唔識氹老公

剛加入人妻行列的「女神」譚凱琪，新婚不足半年已宣布有喜，實在令人羨慕。不過鏡頭前仙氣十足的她，現實生活卻Man到爆，不懂浪漫，甚少甜言蜜語，平日出街也不愛打扮，僅花兩分鐘便可出門，反而老公較為細心，曾為她一句閒聊而認真看待，令其哭笑不得。

38歲的無綫藝人譚凱琪（Zoie）於今年3月，宣布與拍拖8年的圈外富貴男友莊日宇結婚，不過醉心演藝事業的她，未有安於享受少奶奶生活，反而繼續追夢。Zoie早前接受東網專訪，大談多年來與另一半的相處之道，透露二人相識之初，對方已明白其工作性質，一直於背後默默支持，從來沒有要求她為愛情放棄事業，令她得以在零壓力下工作。

於鏡頭以外，Zoie對愛情相當執着，當認定一個對象，便會全情投入，任何狀況也不能左右。於事業衝刺期展開人生另一階段，Zoie不認為時機不對：「其實有呢個計劃好耐，只係一直冇去實行，覺得適當時候做適當事，開心事唔需要太收埋，要搵到互相包容嘅對象唔容易，所以唔會諗太多。（幾年後會專注家庭？）睇觀眾接唔接納，除非屋企需要我照顧就會取捨，將事業放輕啲，我覺得女人要有自己事業。」更指婚後生活與以往差不多， 只是多了一個身份及責任，要顧及另一半感受，故雙方也需要適應期。

近月疫症肆虐，令Zoie與老公於屋企朝夕相對，溝通多了，爭拗又是否增多？她笑說：「又真係冇乜，反而咩都拎出嚟講，大家相處咁耐仲有咁多話題，係好難得。雖然依家冇得去旅行，但喺屋企煮嘢食都可以好有情趣，不過我哋都唔浪漫，拍拖冇耐啲真性情就出嚟，我一啲都唔女仔，老公都話呢樣嘢（女仔Feel）初初見過之後就冇，一啲媚態都冇，我哋好Buddy㗎！（老公唔使氹？） 唔會甜言蜜語，我有時都會反思吓，係咪太Man呢？老公有問我可唔可以似女神啲， 因為我兩分鐘就出得街，唔使打扮成個鐘。」

炮製驚喜反應冷淡

既然Zoie缺了女性應有的溫柔，另一半卻反過來處處細心，還把她隨口說的話放在心上：「有次行街我話個公仔得意，當時只係隨意講，點知佢之後就買嚟送畀我，其實我都唔記得有講過，到收到仲問番佢咩事，原來佢咁上心，間唔中都幾有心思。（你有冇為老公做過細心嘅事？）有次佢生日諗住畀驚喜佢，約埋佢啲朋友嚟，但佢好冷淡，因為我冇佢啲朋友電話，所以加埋我啲朋友都係約到幾個人囉！」

不少女星婚後急不及待生兒育女，Zoie於近日亦傳來喜訊，宣布懷有身孕。原來在懷孕之前，Zoie已為未來的小寶寶做足準備工夫：「我想喺身體最佳狀態下懷孕，所以平時都好注重養生，唔飲凍嘢㗎！」

曾萌去意堅持進修

當年18歲便以歌手身份入行，期間去過日本受訓，亦到過台灣發展，兜兜轉轉還是「回流」香港，由有線轉戰無綫，至今已有7個年頭。Zoie自言個性文靜又慢熱，不善於打交道，故一直認為自己不適合做幕前，她說：「有諗過不如同朋友夾份開時裝店，或者再去讀書，校園生活最開心。」幸而近年漸漸於演戲上找到樂趣，才暫且放下創業計劃，不過好學的她也有修讀課程自我增值：「本身都好注重飲食，所以報讀網上營養學證書課程，讀完有興趣先讀埋學位，不過讀番書之後，發覺記性同以前差好遠。」