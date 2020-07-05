與施匡翹同被禁戀令！謝高晉爆被勒令單身十年

樂壇新人謝高晉日前推出首隻派台歌《仲夏日記》，繼而宣布將於星期三（8日）假西灣河籃球場舉行新歌發布會兼慈善音樂會，廣邀多位嘉賓演出，其中師姐施匡翹（Zaina）會跟他合唱，今日二人去到觀塘綵排室練舞。

音樂會將至，謝高晉坦言都有啲緊張，覺得甚具挑戰性：「知道係Full Band演出，專登為新歌排咗少少舞，歡迎Fans到場支持，可以買禮包，款項會用嚟買口罩畀長者。」問到身兼甲一職業籃球員的他，能同時兼顧歌唱事業？他笑言：「都有啲吃力！但OK嘅，入咗呢行之後都有再去打比賽，音樂會都有叫埋啲前甲一球員、現任教練去分享我嘅故事。（唔驚佢咪爆你黑歷史？）冇乜問題，因為都冇。（感情事？）依家專心事業。」續自爆跟Zaina一樣被公司下「禁戀令」十年：「努力工作，唔好辜負公司對自己嘅期望。」

問到身為師姐的Zaina，可有因師弟「遲來先上岸」，率先開大騷，覺得被分薄資源？她抵死笑話好呷醋，又大爆被師弟取笑：「之前我同師姐蔣嘉瑩都有開Mini騷，佢笑我哋啲騷小型囉！但都好期待佢演出，知道佢都好緊張，好少見男仔咁。」