美食婷：想食生蠔　不求人只求鮮

相信認識美食婷我的人都知我饞嘴，吃香喝辣，仲愛不時不食，早排蠔季，就不時往蠔吧跑，看到當造肥美的生蠔，就忍不住大快朵頤，別以為只有男士啱食生蠔，有營養師指女性每日應攝取約8毫克的鋅，對皮膚、指甲、傷口等都有正面作用，而蠔正正蘊含豐富的鋅。除了到蠔吧，美食婷我偶然會和閨密到高級超市或網店選購新鮮生蠔回家開心Share，終於屋企開餐較為自在。然而，很多人都怕選購原隻生蠔，怕不懂開殼或破壞了蠔肉等，其實，只要找對下刀位置，便能輕易開啟蠔殼並品嘗箇中鮮味。

選購了生蠔回家，在開殼前宜先沖沖水，沖走殼表面的雜質，之後戴上專業開蠔手套，如無，也可以用厚布包着蠔殼，然後用刀子在生蠔的尖位略為用力插入，刀子左右移動，手指頭用力撬開蠔殼，基本上已完成一半。之後沿蠔肉邊，慢慢𠝹斷連接蠔殼的帶子位，讓生蠔完整地剝下來。

在開蠔時，可能不小心弄到些碎殼，如果想保留生蠔的海水味，可利用刷子輕輕掃走蠔殼，留點蠔水來吃。但要留意，在開蠔時，有機會令殼的物質滲入蠔肉，建議開蠔後用少許飲用水或蒸餾水沖走碎殼，然後再快速浸一浸加了檸檬的冰水，有效吊出生蠔的鮮味。當然，不想弄傷自己雙纖纖玉手，就不妨假手於人喇！

搭配方面，除了可以直接品嘗外，還可以佐以香檳或雪凍白酒來品味。如果生蠔吃不完，記得要將整隻蠔包好，存放在攝氏2至4度以冷藏，可保存7至9日，不過還是建議以最短時間內吃完。