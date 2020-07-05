《M 我珍愛的人》結局重演濱崎步失聲場面

改編日本樂壇天后濱崎步半自傳小說的深夜劇《M我珍愛的人》，昨晚大結局播完，該劇描寫濱崎步出道到成名的經歷，以及與avex社長松浦勝人的戀情。開播以來口碑麻麻，反而田中美奈實飾演的獨眼秘書最搶鏡，成為網民熱話，昨晚濱崎步更首度開腔講感受。

該劇昨晚播映時，步姐的新歌《奧希亞之樹》安排在廣告時段亮相，借勢宣傳。新歌是步姐出道以來第一首歌曲用日文名，過往她的歌曲都是英文的。同時也是她去年成為母親後親自作詞，送給兒子的歌曲。她在社交網借機抽水，祝賀劇集播完，表示是最爛也是最正，十分討厭但也極喜歡，還上載當年與松浦勝人的合照。

至於《M 我珍愛的人》第7集大結局，講到步姐與松浦的不倫戀分手收場，三浦翔平飾演的MASA為了要安齊歌戀飾演的Ayu死心，故意與田中美奈實飾演的獨眼秘書姬野禮香在她面前激咀。劇集到尾段，姬野向MASA揭開眼罩，自爆右眼早已醫好，從此不再癡纏對方。而安齊重演步姐同松浦分手後節目中演唱失聲場面，步姐於1999年平安夜直播音樂節目《Music Station Super Live》演唱關於她與松浦的歌曲《appears》，因分手感觸，哽咽失聲，忍不住當眾落淚起來。