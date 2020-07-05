【城市傳聞】石澳泳灘屢現鬼差？

小暑將至，到海灘暢泳成為好多人的消暑節目，而位於南區的石澳泳灘更是泳客的熱門去處，難道與這裏傳來陣陣陰風有關？

【夜半悲涼的啜泣聲】

眾所周知，以水清沙幼見稱的石澳泳灘，不但風浪大，而且水流急，多年來有不少泳客命喪於此，因而一直有鬼故流傳。話說在數十年前，一群休班警到石澳游水，有兩名新紮師兄鬥快游向浮台，期間海面忽然捲起大浪，其中一人被卡在浮台底，最終返魂乏術；翌日晚上，數名游夜水的泳客聽到浮台傳來悲涼的啜泣聲，無不被嚇至「走夾唔抖」！自此之後，不時有人見到一個「軍裝警員」在海灘徘徊……後來有指一名警長向警署內的關帝像上香並稟明一切，「鬼差嚎哭」的故事才漸漸被人淡忘。

【猛鬼公廁駁手駁腳】

此外，石澳垃圾站旁的更衣室於興建期間，曾有工人在地下發現了多副骸骨，鬧鬼傳聞亦由此而起。試過有一晚，有位女士如廁，聽到鄰格有些「格、格、格」的聲響，於是她逐一廁格打開來查看，發現所有廁格都沒有人。正當她深感疑惑之際，卻在洗手盆前見到一個中年女子，於是好奇地問：「小姐，有冇聽到怪聲呀？」豈料對方竟然說：「係咩？可能係我剛才駁番手手腳腳啲聲啦！」嚇得那位女士不知如何反應過來……