喪屍末日類電子遊戲《最後生還者》(The Last of Us)於2013年推出後,口碑銷路雙贏,今年推出的續集《最後生還者2》(The Last of Us Part II)卻因爭議性劇情,被玩家狂踩,其中為「乞人憎」角色艾比配音的女演員Laura Bailey,更因此受到死亡恐嚇,認真誇張!

Laura於社交網站分享收到的死亡恐嚇,其中有人詛咒她父母患上癌症,有人表示:「我會搵到你,殺死你細路,你等住嚟。」有人恐嚇要用刀刺死她,亦有人將她當成是遊戲中的艾比來罵:「X你死蠢八婆艾比,去XX死啦你!」

網友紛紛留言慰問Laura,Laura欣慰地表示她一直相信好人比壞人多。