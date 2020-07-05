相隔5年合體拍MV　太極恨飲住酒睇日落開騷

太極樂隊早前合體拍攝MV，為今年演唱會打響頭炮，重新演繹《留住我吧》，結他手劉賢德就話曲風會更「有型」，望為港人打氣：「因為疫情大家呢半年都好困擾啦，所以今次曲風會比較多爵士樂，感覺會輕快啲，而且我哋呢班中佬都開始年紀大，唱Jazz感覺會型啲！」

Gary Tong（唐奕聰）話太極欠缺Band Leader一職，提議即場投票，被隊友一致推薦當選：「我其實都唔知會發生咩事，淨係知道今日嚟拍MV，但聽講年尾有個大搞作，冇咩所謂啦，大家埋位就會搞得成㗎啦！話時話我哋都成5年冇一齊拍MV，今次難得聚埋，搞到現場好嘈，因為成班人都鍾意講嘢，但永遠自己有自己講，唔理人㗎！」

主音雷有輝透露，太極將12月舉行大型個唱，自己演唱會亦是由年底個唱演變出來：「冇12月太極騷，就冇8月我個人音樂會，佢哋想我打頭陣，同Fans熱吓身！頭先鄧建明（Joey）話叫人留錢買12月個騷，呢個兄弟衰到呢，所以8月個唱我會拉埋佢落水，做我演唱會音樂總監，費事佢亂講嘢！」

Joey就話年底太極騷圓夢，希望飲住酒開騷：「因為西九舉行戶外騷，大家睇住個日落，飲番兩杯聽我哋唱歌，個氣氛一定正！我哋四面台又做過，紅館又做過，今次終於可以成萬人陪我哋睇日落，希望唔會唱唱吓飲醉咗啦！」