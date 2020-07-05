本日日本：teamLab光影藝術玩轉御船山樂園

人氣藝術單位teamLab經常在日本各地舉辦展覽，今年夏季將連續第6年在九州佐賀縣武雄溫泉御船山樂園舉行展覽「神明居住之森」（かみさまがすまう森）。御船山樂園在1845年開園，佔地50萬平方米，由於歷史久遠，內裏有很多漂亮的自然景觀，例如一棵3,000年歷史的「神木」大楠樹、長年累月堆積成的巨石、經過歲月形成的奇岩怪洞，充滿了神秘感。teamLab構思出以「大自然成為藝術」為主題，透過光影裝置與傳統庭園的大自然景觀結合，幻化成夢幻之森。這次總共展出22件作品，包括「在神明所居住的岩石上呈現水粒子世界」，展現了從空中落到岩石上的白色瀑布神秘景象。其他作品還有「廢墟浴場裏的巨石」、「森林中的，呼應燈森林．一筆，夏之森」、「與小船共舞的鯉魚在水面繪畫」等等，讓觀眾體驗利用大自然打造的藝術。

teamLab神明居住之森

地址：佐賀縣武雄市武雄町大字武雄4100

日期：2020年夏季（確實日期未定）

入場費：平日（8月11日至14日除外） 大人 1,200日圓、小童600日圓，周六、日及8月11日至14日 大人 1,400日圓、小童800日圓