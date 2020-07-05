HomePod變種？桶形喇叭靚聲巡禮

一體式智能喇叭雖未至於非常普及，但依然吸引大小不同的大廠積極生產，尤其是自Apple推出HomePod以來，業界好像找到發展方向，最近便有多款外形激似HomePod的喇叭面世，即管睇吓各自有何特色！

兩大名廠結晶

Sound X由Huawei與法國音響品牌Devialet合作推出，榮獲2020年德國iF設計大獎，機身用上黑色釉面配色，表面如鏡面般光亮通透，上半部採用不導電真空電鍍工藝，確保訊號能夠良好傳遞和接收；下半部則採用一體式無縫包覆設計，令聲音傳導通透自然。喇叭通過Wi-Fi傳輸音樂，並支援「一碰傳音」，只需將支援NFC功能的Huawei手機與喇叭觸碰一下，即可播放音樂甚至撥打電話。

喇叭內置雙低音單元，總功率高達60W，透過專利SAM低音增強技術，可有效還原真實音色。內置的Push-Push對稱式聲學平衡設計可減低雜音，提升播放穩定性，音色更純正。特別一提，喇叭還內置空間智能感知技術，能夠根據喇叭位置而自動調節音效，例如在家居中間會營造360度均勻聲場，靠牆的話則模擬5.1聲道家庭影院效果，一個喇叭多種玩法！

播歌同時充電

Belkin SOUNDFORM ELITE既是智能喇叭，又是無線充電器，能夠一邊為手機進行10W充電一邊播放音樂，輸出高達90dB聲壓級聲音的同時，喇叭中的震動消除技術能確保裝置穩定充電而不受干擾。它的音色一如Huawei Sound X由名廠Devialet提供，同樣設有SAM低音增強及「Push-Push」保真技術，兩組SOUNDFORM ELITE更能互相配對，讓音樂在房間之間流動。

防水便攜雙子

JBL智能喇叭系列Link Series最近推出Link Portable與Link Music兩款新型號，內置雙低音輻射器及DSP數碼擴音器，提供360度全方位聲音。喇叭之間可透過Wi-Fi藍牙連接，以便在不同房間播放同一首音樂，用戶更可經語音助理以聲音操控，例如播歌、規劃日程、管理工作等等。Link Portable為便攜式設計，符合IPX7防水規格，擁有8小時續航力，機背設有Type-C充電插，用「尿袋」就能隨時供電。

氣氛燈二合一

MOMAX SMART Space把無線喇叭與氣氛燈二合為一，圓柱體設計擁有360度環迴立體聲，同時提供呼吸燈、自然黃光、固定色(橙/紅/綠/藍色)多種不同的燈效模式，有助營造居屋浪漫氛圍。喇叭支援藍牙5.0、microSD卡、3.5mm音源輸入，充電2.5小時可用15小時。