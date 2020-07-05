保持23吋少女腰秘技　張名雅日日操到爆汗

前香港小姐冠軍張名雅比起選美時更弗，多年來保持23吋「少女腰」。身材弗爆自然有代價，日前張名雅在大角咀海濱冒着32度炎熱氣溫，烈日當空下做運動keep fit，穿上運動tube top的她相當吸睛，附近跑步的男士也報以注目禮。她先做一輪壓腿、及簡單瑜伽動作拉筋熱身，隨後沿着海濱輕鬆慢跑。跑了一輪後張名雅則轉到樹蔭下做平板支撐鍛煉腹肌，她做起平板支撐特別用心，動作亦相當穩定，難怪擁有如此纖腰。

最近忙於拍攝無綫劇集《七公主》的張名雅接受電話訪問講到「少女腰」是怎樣練成，她說：「依家都成日做運動，條腰就係多年嚟嘅功底，喺加拿大讀書學跳舞Hip Hop、Jazz Funk、土皮舞，尤其係跳土皮舞跳到有腹肌，就算生完BB有少少腰腩肉，腹肌都仲喺底層到，做吓平板支撐、Sit up 就回復番線條。」

張名雅一直保持體態至今，現時磅數比起選港姐時的99磅更輕，她說：「呢排疫情都會同老公喺屋上網睇片跟住做HIIT（高強度間歇訓練），做廿分鐘已經爆晒汗。」過去也試過不少減肥方法好似食減肥產品，白灼食物也效果不佳，認為最重要是勤做運動，她又分享經驗說：「同埋生完BB之後覺得體質改變咗，人哋話坐月坐得好成個身體係會reboot，自己覺得生BB完後新陳代謝快咗，所以我啲朋友成日話，想減肥呀，生仔啦，哈哈。」講到再生BB張名雅笑謂兩個夠晒數，現時很滿意有自己的工作與家庭。