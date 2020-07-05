被欽點拍《飛虎3》！蔡嘉欣「姊妹」踩過界拍劇等上位

無綫節目《姊妹淘》起死回生，最近經已重新開機，「姊妹」之一蔡嘉欣再次投入拍攝大感興奮，據知她還獲睇重加入劇組作新挑戰，自言已接受特訓把握機會。

重新開工的蔡嘉欣，日前夥拍張寶兒化身待嫁新娘，穿上婚紗大露香肩介紹名貴珠寶。嘉欣笑言不知首飾總值，但每郁一下都提心吊膽：「好怕跌花啲飾物，拍嗰陣試過隻戒指唔小心跌落枱，個心真係離一離。」入行前曾擔任模特兒的她，着婚紗開工已經麻木：「冇咗一般女仔對着婚紗嗰種憧憬，將來結婚我想一切從簡。」

《姊妹淘》新一輯加入更多姊妹主持，嘉欣透露約有10人，問到擔心人多分薄資源？她覺得大家庭更好：「真係需要更多主持！多咗環節需要大家一齊分擔，加上每個人都有自己專長，可以介紹多啲唔同嘅嘢畀觀眾。」為在「姊妹」中突圍而出，她狠下苦功，搣甩因疫情而儲下的6磅肥膏，回復輕盈體態：「唔食澱粉質對我係減得最快，依家要做番多啲運動，長期抗戰！」

最想挑戰做娘娘

除了做「姊妹」，據知嘉欣還會參與新劇《飛虎3》演出，她支吾以對說：「等公司公布！如果成事，聽聞可以同好多有經驗嘅前輩交戲，真係既緊張又期待，就算企喺隔籬睇都好開心！」為了處女劇有好成績，她已經密密進行特訓，包括讀報紙練習咬字：「我平時把聲比較尖、講嘢比較快，所以都要練一練。（想做咩角色？）特別想做專業人士同古裝妃嬪，呢啲係我一生人都唔會有機會做，真係勁想做娘娘、奸妃，發揮空間大啲，啲人成日話我唔出聲個樣就好惡。」