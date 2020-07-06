東方日報C1：蔚雨芯拍戲誤傷大姐大驚到腳軟

有「魔鬼胸」之稱的性感女星蔚雨芯在演戲路上經驗有限，自爆一次拍戲時誤傷一位前輩女演員隻眼，一向敢言的她嚇破膽，眾目睽睽之下被前輩「的」她行埋一邊「訓話」，令她大感尷尬。她難忘對方的氣場，害她的弱小心靈大嗌怕怕。

去年底加盟無綫成為親生女的藝人蔚雨芯（Rainky），先後亮相過《流行經典50年》、《#後生仔傾吓偈》，雖然忙於打理其自家美容品牌，但今年她的目標是拍劇演戲。演戲經驗不多的她，有次拍戲幾乎開罪一位前輩女演員，當年她返內地為一部網絡電影客串演出，她說：「我都好尊重佢，但同佢拍嘢時，佢成日望住我，我好驚佢啲眼神，好奇怪，可能佢覺得我香港女仔嚟有啲唔同，係咁望住我，搞到我好唔自在，感覺唔良好。」

當日話說與前輩要拍一場跳舞轉身的戲，她詳述事發經過：「我隻手轉身時要擺上去嘅動作，係一個舞步嚟，咁啱佢冇試走位，可能因為佢係大前輩，唔緊要啦，我就試咗走位嘅，佢一嚟就action，點知我隻手唔小心篤到佢隻眼喎，嘩！嗰吓我幾驚呀，驚到成個心跌出嚟呀大佬，跟住佢就嗌：『哎吔！好痛！』全場靜止咗，佢痛緊嗰個戲起碼有一分鐘，佢痛嗰吓我形容係戲啦，佢可能真係好痛，之後工作人員走埋嚟問佢有冇事，我就好驚企喺隔籬，一路係咁講sorry，真係唔好意思呀，我好驚佢以為我特登，之後隔咗陣，佢的埋我一邊係咁問我啲私人嘢，係好奇怪喎，因為在場好多人睇住，嗰個位我係覺得好尷尬，係有啲唔舒服。」

被人戴有色眼鏡睇

17歲就選港姐的Rainky，入行多年未試過不被尊重，她笑說：「可能我入行以嚟都硬淨，變咗好多人唔夠膽恰我，但我都唔會恰人，我都禮貌對人，人哋先會對我好，我諗係得嗰次感覺唔係咁好，又係我嘅錯啦，又係佢大前輩太過壓場，令到一啲後輩驚咗佢。」她笑言打後幾日再與前輩碰面，對方好「正常」，但她盡量避開：「好驚呀！佢氣場太勁，我初頭以為佢好可愛、好搞笑，但原來佢有好嚴肅嘅呢一面。」

被封「魔鬼胸」的她形象性感，她坦言有人會用有色眼鏡看她，曾經有唱歌監製覺得她一定要行性感，如果她不性感是錯的，因為覺得她要定位，更加要去到盡，她說：「佢話我出到嚟就係要sexy，人哋觀眾就係鍾意睇你呢樣嘢，你點解要收埋呢？」但同樣有人覺得她不應該再sexy，清清純純就好了：「唔同嘅聲音聽得邊個啫，我成日都話做番自己，我着衫唔係衫着我，我鍾意嗰件衫係sexy我着得好睇咪得囉，我覺得今日我唔需要sexy，我咪着得密實啲囉！」她坦言喜歡性感的服飾，尤其喜愛歐美服飾：「我覺得我都着到，你叫我扮可愛我真係唔得嘅！」

被約做不道德交易？

圈中有好多女星搵快錢的謠言，她坦言聽過好多，以前有經理人幫她擋：「依家有無綫更加冇人直接問我，我覺得問我嗰個都需要好厚面皮，圈中好多人都知我男仔頭性格，喺網上平台私訊我，一日都收到百幾個留言，嗰啲就唔使理，所以我真係冇試過兜口兜面叫我去飯局或者做啲不道德交易，啲朋友形容我笑容好魔性，我真係一個好豪邁嘅女仔，畀錢我就得？黐線嘅，冇可能，不如我畀番錢佢呀。」

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