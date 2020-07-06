預測：周四前，大市價位或具上調空間。

白羊：人氣略為不穩，感情、家庭或公事，若遇有壓力和變動，宜多作協調，保持靈活。

金牛：身心狀態略為不穩，對日常工作或感吃力，文書、傳訊及溝通等工序，宜多留神。

雙子：財運稍遜宜小心理財。子女、社交、約會等開支較大，宜多格價及多加節約為佳。

巨蟹：情緒及人氣或較不穩，家庭、感情和公事若出現溝通問題，宜多予體諒避免爭辯。

獅子：身心狀態或較不穩，工作壓力或較明顯，宜善用公餘減少社交應酬，多休息為妙。

處女：職場變動及人事問題或會較頻，宜保持積極正面。注意情緒言行，保持笑容為佳。

天秤：家庭及職場狀況或見不變，保持樂觀，多作協調與包容，各方進展將更和諧平穩。

天蠍：身心狀態稍遜，工作量或會較重，需多休息。文書、溝通、傳訊等工序宜多留心。

人馬：社交、家庭及約會等開支或會較大，宜多加節約，處理人情與金錢等事宜需小心。

山羊：人氣稍遜，家庭、職場或感情生活或會帶點壓力，宜多予耐性及多作協調為明智。

水瓶：身心狀態或較不穩，工作壓力較大，宜善用公餘減少應酬，多休息可助維持狀態。

雙魚：財運稍遜，社交、約會及家庭開支或會較大，向家人、伴侶多予關懷，關係更佳。