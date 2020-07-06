信和集團商場推「S+ REWARDS隨意抽獎箱」活動　慶祝S+ REWARDS一周年　

【特約報道】政府的1萬元「現金發放計劃」由今日(7月6日)開始，陸續派發到合資格市民帳戶。信和集團旗下5大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場特意推出「S+ REWARDS隨意抽獎箱」活動，於2020年7月13日至2020年10月4日期間，送出逾3萬份豐富獎品及近2百萬元的購物餐飲現金券，總值超過3百萬，以豐富獎品刺激人流及消費意欲，鼓勵市民積極外出消費，與此同時共同振興本港經濟。

隨着新冠肺炎疫情稍為緩和及學校復課，信和集團商場人流亦有明顯回升跡象，以奧海城為例，最近一星期之人流比3-5月期間上升逾30%。

另外，適逢信和集團商場S+ REWARDS這個跨商場社交互動獎賞計劃推出一周年，信和商場透過分析這一年收集的數據而推出一個別開生面、以會員消費喜好而設計的大型抽獎活動，讓顧客和會員更積極參與 S+ REWARDS 互動，讓這個應用程式更貼心地融入他們的日常生活，在享受商場及商戶提供的優惠獎賞外，也能參與更多 S+ REWARDS為他們提供的學習和社群活動！

S+ REWARDS帶動商場零售消費促進跨商場購物體驗

信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊表示：「跨商場社交互動獎賞計劃S+ REWARDS推出短短一年時間，近70%的會員曾登記積分或兌換各類獎賞遊戲活動。我們透過「勳章」活動將不同顧客分類，並因應他們的喜好推出各類貼心的推廣優惠。過去一年間S+ REWARDS帶動商場零售消費，與程式正式發行的首月份數字相比，整體人均消費上升了15%，人均交易次數更上升了35%，而透過會員推薦計劃而成功加入的會員亦佔20%。這個跨商場獎賞計劃促進了跨商場購物體驗，15%顧客建立了跨商場消費習慣，其消費總額佔整體消費超過25%。」

特設4大主題抽獎箱隨心選擇4種生活態度

「S+ REWARDS隨意抽獎箱」活動是根據這一年在應用程式所取得的大數據，而分析出顧客的消費模式及換領獎賞的喜好，這次抽獎活動正是利用大數據的優勢而精心設計。

是次抽獎特設4大主題抽獎箱，分別為「玩樂贏家」、「識歎大師」、「潮流達人」及「氣質教主」4個類別，顧客可因應個人喜好將電子抽獎券投入不同抽獎箱，有機會贏取包括本田Jazz 1.3全能揭背車、泰國布吉泳池別墅7天住宿套票及MaBelle 18K/750白色黃金鑽石鑲嵌耳環(鑽石總重量2.02卡)等名貴禮品。顧客只需於場內以電子貨幣單一消費滿HK$300，即可按喜好選擇抽獎券類別參加3個階段的抽獎，嬴取相應心水獎品及接近2百萬元、適用於超過300間商舖的購物現金券！此外，每期抽獎均設有「排名賽」獎賞，每個類別累積抽獎券最多之3位會員將可獲得HK$1,000商場購物券，於信和集團商場延續開心購物之旅！

運用O2O策略 成功帶旺商場人流

梁翠珊續指：「使用智能手機處理日常大小事務已經是現代人的生活習慣，現時我們超過50%獎賞計劃會員透過手機應用程式預留禮物，再到商場換領禮品及免費泊車禮遇，真正達到O2O營銷目標，把手機應用程式的顧客帶入實體商場，會員在換取獎賞禮品的同時，為商場增加人流！由於S+ REWARDS是一個社交化獎勵計劃，這一年策劃的推廣活動利用互動遊戲來增強顧客的參與度。至今已有超過80%會員因為完成不同消費要求而成功獲取各項「勳章」，專享獨家禮遇，也有接近30%會員已與S+朋友連接，互相送出超過16,000份禮品，令S+ REWARDS會員及商戶的互動性提高！」

S+ REWARDS會員限定加倍賞 新登記會員首次消費最高獲取5倍獎賞

根據S+ REWARDS會員的消費模式，於指定日子在指定商戶類別以電子貨幣單一消費滿HK$300，即可將所獲電子抽獎券翻倍！而持有「白金買家」或「鑽石買家」勳章之S+ REWARDS會員於星期一至日，於所有商戶類別消費滿HK$300均可獲得兩張電子抽獎券，再於指定日子在指定商戶類別消費亦可將所獲電子抽獎券翻倍，即是只需消費HK$300即可獲得4張電子抽獎券，消費越多，中獎機會越大！

另外，如參加者於活動期內登記成為S+ REWARDS新會員，即可於活動期內之第一次成功登記S+ REWARDS 點數後，透過應用程式額外獲贈3張電子抽獎券，如該次消費滿HK$300並符合消費日條件，更可合共獲得5張電子抽獎券，達5倍獎賞！

整個抽獎活動期間，送出購物餐飲現金劵總值超過200萬港元。這次活動可望進一步帶動商戶的生意，預計第三季生意額將比2020年第二季度上升20%。

「S+ REWARDS隨意抽獎箱」豐富禮品包括：

S+ REWARDS及非會員抽獎攻略：

信和集團商場「S+ REWARDS隨意抽獎箱」活動

日期：2020年7月13日起至2020年10月4日

地點：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場