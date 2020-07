惠僑英文中學　自信學習展才能

【營業資訊】屹立於深水埗區五十年的惠僑英文中學,一直秉持「全人教育」的辦學宗旨,充分發揮直資學校的靈活性及優勢,投入大量資源提供豐富多元的聯課活動、交流活動、社會服務及STEM教育等,致力發掘學生潛能,讓學生體驗學習的樂趣,提升自信,並於各活動及比賽中展示所學。惠僑學生亦不負所望,屢獲殊榮。

靈活語言教學 集誦蟬聯冠軍

惠僑特別重視語言教學,除致力營造語境外,更積極舉辦多元學習活動,透過靈活的學與教方式,鼓勵學生投入學習,寓學習於娛樂,提升表達能力及自信。中文科每年均推薦學生參加校際朗誦節,多年來學生在朗誦節中囊括多項大獎。今年中五、六年級粵語男女子組詩詞集誦再次擊敗多支傳統名校勁旅,奪得第71屆香港校際朗誦節中五中六組粵語集誦冠軍,連續第四年蟬聯,稱霸誦壇。教務組組織各科老師合力打造校本教材《Word Power》 詞彙冊,將重點詞彙摘錄成書,務求讓學生掌握關鍵概念,提升英語能力,並在每月雙周五舉行學習日,透過各種有趣的小遊戲,讓學生於課餘時間累積不同科目的詞彙或科本知識,培養同學溫故知新的習慣,提升成績。

發展STEM教育 積極分享所學

配合全球教育趨勢,惠僑致力培養學生的創新思維和探究精神,除積極發展STEM教育外,更鼓勵學生參與各項國際性比賽,展示所學。校方成立STEM學會,每星期為學生提供人型機械人及機械臂等編程課程教學,為學生打好技術層面的基礎。近年惠僑學生在STEM相關的全港性及國際性比賽中屢獲佳績,包括在教育局商校合作計劃中的「未來工程師計劃2019 -STEAM UP A SMART CAMPUS」比賽奪得亞軍及最佳創新項目獎、遠赴韓國參加「2019國際青少年機械人比賽 2019」並奪得銅獎。另外,亦參加了「青年科技專才展覽及比賽」(中學組)與各中學及大專交流分享,更代表香港到北京參與「世界機器人大會(WRC) Dobot 智造大挑戰」,擴闊視野,吸取經驗。

團隊訓練 自律自信

香港學生的自理能力低,常為人所詬病為「港孩」。惠僑以「全人教育」為辦學宗旨,藉着團隊訓練,能培養學生成為自信的新青年。因此,所有中一同學必須加入:聖約翰救傷隊、交通安全隊、少年領袖團、童軍或深資童軍其中一隊,藉着紀律訓練及領袖培訓,培養學生的自治、自律和服務精神。制服團隊更經常舉辦校內外活動和參與社區服務,學生從中培養出應變、解難及溝通能力,藉接觸社會不同階層的人士,了解他們的需要,從肩負社會責任中培養公民意識。

走出課室 放眼世界

讀萬卷書,不如行萬里路。惠僑自2000年始推行「世界學堂」計劃,至今已有二十年,希望每位同學在學期間最少有一次海外考察的機會,從中擴充認知體驗、拓展文化視野、學會包容不同文化、孕育大同心理。至今師生足迹已遍布英國倫敦、韓國、日本、台灣、馬來西亞、泰國及國內大部分城市。

「Not only a School, but also a family with love」是惠僑多年來的辦學願景。惠僑扎根深水埗區五十載,校風淳樸,師生間彼此關愛,一直秉承着全人教育,多元發展的教育理念,同舟同心。展望將來,惠僑將帶領更多學子昂首闊步,邁向精彩的未來。

