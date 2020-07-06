Citation Longitude靈活「飛」翔

各位可能對飛機生產商Textron Aviation較為陌生，但其子公司Cessna在航空界已屹立了超過90年，單是螺旋槳小型飛機Cessna 172（Skyhawk）及182（Skylane）便生產了逾6萬架。2014年Textron Aviation收購Beechcraft、Hawker Aircraft業務，而Cessna遂變成廠方旗下三大品牌之一。

靈活機艙布局

而Cessna最新豪華噴射客機Citation Longitude於2019年9月獲得美國聯邦航空管理局（FAA）認證後正式投入生產，機身長達22.3米，翼展闊度21.01米，機艙座椅可按客人需要轉用不同顏色及物料，甚至靈活變成長形梳化，為8至12位乘客提供寧靜舒適的飛行旅程。

6,482km續航力

動力方面用上Honeywell HTF7700L噴射引擎，最高航速達895km/h，續航力達6,482km，即是由香港直飛往澳洲西岸都冇問題，而由新加坡飛往悉尼只需7.5小時。駕駛艙則配備先進的GARMIN G5000 Flight Deck航空電子系統，集準確導航、輕觸操控與通訊管理於一身。